Attualità

L'ospedale Giovanni Paolo II diventa ospedale Covid per Ragusa L'ospedale Giovanni Paolo II diventa ospedale Covid per Ragusa

Ragusa – L’ospedale Giovanni Paolo II diventa ospedale Covid per la provincia di Ragusa. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò. La decisione è stata presa per l’elevato numero di positivi Covid registrato nelle ultime settimane e per la carenza di anestesisti. L’Ompa, designato ospedale Covid, per la seconda ondata della pandemia non può essere gestito dallo stesso personale che opera al Giovanni Paolo II, e di conseguenza per ottimizzare la gestione delle risorse umane a disposizione, i pazienti dei due reparti saranno trasferiti tutti nel nuovo ospedale. Il direttore generale ha spiegato che a breve, tutti i malati destinati al reparto di Malattie infettive o che necessitano della Rianimazione saranno concentrati al Giovanni Paolo II, pur mantenendo l'Asp quelle zone cosiddette "grigie" negli ospedali di Modica e Vittoria che oggi ospitano malati in attesa di un posto letto in reparto disponibile.Al momento i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all’Ompa di Ragusa sono 18 nel reparto di Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Sette i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica e sette nell’area grigia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Secondo gli ultimi dati dell’Asp le persone positive al Covid in isolamento domicliare sono 649. I Comuni con più positivi sono Vittoria con 303 casi e Ragusa con 155 casi.