Covid a Ispica: 28 positivi

Ispica – Sale a 28 il numero dei positivi Covid a Ispica. Lo ha annunciato in un post il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. Ecco cosa si legge: I casi di positività al Coronavirus ad Ispica indicati nella piattaforma ufficiale dell'ASP sono 23, il Sindaco è stato informato della positività di altri 5 soggetti, per un totale attualmente di 28 persone positive. Il sindaco Leontini, in considerazione della positività al COVID di un lavoratore comunale, ha ottenuto 180 tamponi rapidi e disposto l'effettuazione del test ai dipendenti dell'ente; ad oggi ne sono stati effettuati 95 e si procederà nella giornata di domani all'integrazione dei restanti.Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle norme anticontagio.