745 positivi nel Ragusano, in aumento a Modica e Ispica: i dati Comune per Comune

Ragusa- Quasi cento nuovi positivi Covid in provincia di Ragusa e per la precisione sono 96. In totale il numero dei positivi in isolamento domiciliare nel ragusano sono 745. Sono questi i dati dell’Asp di Ragusa di oggi 28 ottobre. Ma vediamo i dati aggiornati nei singoli Comuni: 320 Vittoria, 166 Ragusa, 42 Ispica, 37 Modica, 20 Pozzallo, 10 Scicli, 51 Comiso, 30 Acate, 2 Giarratana, 6 Chiaramonte Gulfi, 9 Santa Croce Camerina, 3 Monterosso Almo. Una nota diffusa dall’Asp di Ragusa annuncia il trasferimento dei pazienti dall’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa all’ospedale Giovanni Paolo II.Considerato che il numero degli anestesisti non consente di svolgere l’attività nei due presidi ospedalieri e che il numero delle persone contagiate aumenta, la Direzione Strategica, per dare risposte alle necessità di assistenza ospedaliera, sia per la bassa che per l’alta intensità di cure, sta riorganizzando, aumentandoli, il numero di posti letto al Giovanni Paolo II. Le operazioni richiedono qualche giorno di tempo, dopodiché, l’Asp sarà in grado di garantire i ricoveri per i pazienti che arrivano dai Pronto Soccorso degli ospedali ragusani. Nello specifico i posti letto disponibili potranno arrivare fino a 150, distribuiti anche su Modica e Vittoria, per Malattie Infettive e 14 per la Terapia Intensiva, così come era stato indicato dall’Assessorato regionale della Salute.Nei primi giorni, sarà rallentata l’attività chirurgica programmata, ma sarà, comunque, salvaguardata tutta l’attività in emergenzaI ricoverati sono: 18 Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” – Ragusa. 1 Malattie Infettive ospedale San Marco di Catania.