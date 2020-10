Attualità

745 positivi Covid a Ragusa, 96 nuovi casi in provincia: 320 Vittoria e 166 Ragusa 745 positivi Covid a Ragusa, 96 nuovi casi in provincia: 320 Vittoria e 166 Ragusa

Ragusa – 96 nuovi positivi in Provincia di Ragusa che fanno salire a 745 (ieri 648) il totale dei casi Covid in isolamento domiciliare. Un dato preoccupante che vede un numero crescente soprattutto nei due Comuni, Ragusa con 166 e Vittoria con 320. Intanto in queste ore diverse ambulanze con sospetti casi Covid sono in fila davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.