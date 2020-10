Sport

Champions, Pirlo: CR7? Dobbiamo aspettare l?€?esito del tampone

TORINO - ’’Credo che dobbiamo aspettare l’esito, ha fatto il tampone come tutti gli altri giocatori e in serata avremo l’esito definitivo’’. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona, che i bianconeri potrebbero giocare senza Cristiano Ronaldo, positivo al Covid-19 in virtù degli ultimi tamponi fatti. ’’Chiellini non sarà recuperato, per Bonucci valuteremo domattina, anche se non è al meglio - ha aggiunto Pirlo in conferenza stamoa - Invece non è stato dato l’ok dai medici per avere a disposizione De Ligt. Siamo in costruzione ma non possiamo perdere punti in giro in queste partite.Vedremo la vera Juve quando avrò finalmente tutti a disposizione’’. ’’Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo per vedere il valore nostro e del Barcellona, anche se questa partita non sarà decisiva’’, ha ammesso il campione del mondo di Germania 2006. ’’Dybala è un pò stanco ma è normale dopo la prima partita da titolare - ha proseguito il ‘maestrò - Ha ancora un pò di tempo per recuperare. Domani faremo la conta dei giocatori a disposizione, il Barcellona ci obbligherà a fare una grande partita. Contro il Verona mi è piaciuta la prestazione di Dybala e Morata. McKennie?Sta recuperando ma non credo che domani giocherà in difesa’’, ha svelato Pirlo. Che, dalla panchina, ritroverà Messi: ’’Da 15 anni lui e Cristiano fanno grandissime cose. Per la prima volta troverò Messi da allenatore, lo tratterò con l’enorme rispetto che merita’’.