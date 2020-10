Sicilia

Covid Sicilia, 860 nuovi positivi: 345 a Palermo e 35 a Ragusa Covid Sicilia, 860 nuovi positivi: 345 a Palermo e 35 a Ragusa

Ragusa – Trentacinque nuovi positivi Covid in Provincia di Ragusa. Fanno parte dei nuovi 860 positivi in Sicilia. E’ questo il dato delle ultime 24 ore diramato nel Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 27 ottobre. Salgono così a 11734 gli attuali positivi. Di questi 830 sono i ricoverati: 727 in regime ordinario e 103 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. Dieci persone che erano positive sono morte: il totale sale a 449. I guariti sono 61. I tamponi effettuati sono 7324. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 345 positivi in più, Catania 197, Messina 52, Trapani 138, Ragusa 35, Siracusa 30, Caltanissetta 45, Agrigento 3, Enna 15