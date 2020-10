Covid, Musumeci: in Sicilia se uno entra al ristorante alle 19,30 gli fanno il Tso

Sicilia

Palermo - "Con tutto il rispetto per il governo nazionale riteniamo di avere diritto a disciplinare su alcune materie le misure che i presidenti di Regione possono adottare. Misure che finora sono state restrittive e che potrebbero essere estensive". Lo ha detto intervenendo all'Ars, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a proposito delle misure di contrasto al Covid-19."Questa sera il governo regionale si riunirà per adottare un disegno di legge che richiami nella forma e nella sostanza la legge già adottata e approvata dal governo centrale per la Provincia autonoma di Bolzano - ha affermato Musumeci -.Mi auguro che su questo tema si possa trovare la condivisione del Parlamento. In particolare mi riferisco a deroghe per materie che riguardano i beni culturali e alcune attività legate al turismo". "In Sicilia - ha detto ancora Musumeci - se uno entra al ristorante alle 19.30 gli fanno il Tso. Noi chiedevamo di adattare le norme alle abitudini della nostra terra".