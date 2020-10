Dieta del menÃ¹ straordinario: cosa mangiare per dimagrire

Salute e benessere

Come dimagrire velocemente qualche chilo in una settimana? Basta seguire alcune regole e fare attività fisica. Ma cosa prevede il menù straordinario che aiuta a perdere peso in salute? E qual è il vero segreto per dimagrire subito? Il vero segreto per dimagrire subito è quello di seguire un menù straordinario ovvero ricco di verdure, almeno 6 porzioni al giorno, e tanta frutta per lo spuntino di metà mattina e per la merenda pomeridiana. Essenziale nel menù straordinario il consumo di proteine ovvero carne, pesce, uova e legumi. Da evitare assolutamente l’alcol, i fritti, le salse, i condimenti di tipo animale, limitando l’olio d’oliva al massimo ad un cucchiaio (2 cucchiaini) al giorno per una dieta molto ristretta. Possono venirci in aiuto come alternativa le spezie e gli aromi naturali, e soprattutto il modo di cucinare.La cucina dietetica per eccellenza è quella al vapore, che non richiede alcun condimento, ma anche la cottura alla piastra e al forno – senza aggiunta di olio – sono perfette. Altrettanto nemici della dieta sono tutti gli i dolci, gli insaccati e i formaggi, ma anche la maggior parte dei latticini, ad esclusione della ricotta fresca, che è decisamente magra. Ma vediamo cosa prevede il menù straordinario per dimagrire in una settimana e cosa mangiare giorno per giono. Tutti i giorni: colazione con 125 grammi di yogurt bianco magro con 2 cucchiaini di fiocchi d’avena, un kiwi, the o caffè non zuccherati. Sountino: 100 grammi di frutta di stagione e una tazza di the verde non zuccherata. Merenda: una spremuta di frutta (arancia, pompelmo, …) oppure un succo di carote e una tazza di the verde non zuccherata.Lunedì: pranzo con100 grammi di ricotta fresca di mucca, 200 grammi di insalata mista verde (songino, lattuga, rucola, belga, radicchio), 30 grammi di pane di segale. Cena: 150 grammi di sogliola o merluzzo al forno con 80 grammi di patate bollite, 200 grammi di spinaci al vapore, 30 grammi di pane bianco. Martedì: pranzo con 60 grammi di pasta con le zucchine o con pomodoro fresco e basilico, 200 grammi di insalata mista di lattuga, carote e sedano. Cena: 150 grammi di petto di pollo ai ferri e 200 grammi di fagiolini verdi lessati. Mercoledì: pranzo con un’insalata mista con 1 uovo sodo, 3o grammi di gamberetti, insalata verde, pomodori, carote e 30 grammi di mais, 30 grammi di pane di segale. Cena: un minestrone abbondante di verdure (senza patate) e legumi a scelta (fagioli, lenticchie, ceci, …), 200 grammi di zucchine alla griglia, 30 grammi di pane bianco.Giovedì: pranzo con 70 grammi di bresaola con succo di limone, 200 grammi di radicchio rosso e pomodori in insalata, 30 grammi di pane di segale. Cena: 150 grammi di trota o branzino al cartoccio, 80 grammi di patate, 200 grammi di bietola o cavolfiore al vapore. Venerdì: pranzo con 60 grammi di riso con radicchio o con piselli, 200 grammi di fagiolini lessati. Cena: passato di verdura (senza patate), 150 grammi di zucca al forno, 100 grammi di carote grattugiate con succo di limone. Sabato: pranzo con 100 grammi di carne magra di manzo (hamburger) e 200 grammi di verdure miste alla griglia (senza patate), 30 grammi di pane di segale. Cena: 150 grammi di insalata di mare (calda o fredda) con totani, seppie, gamberi, polipo e 200 grammi di insalata mista verde e pomodori, 30 grammi di pane bianco.Domenica: pranzo con 90 grammi di tonno in scatola al naturale (peso da sgocciolato), 200 grammi di insalata mista con pomodori, lattuga, radicchio e rucola, 30 grammi di pane di segale. Cena: 120 grammi di petto di tacchino alla piastra con rosmarino, 200 grammi di fagiolini bolliti o cavolo al vapore, 30 grammi di pane bianco. E’ ovvio che per dimagrire subito con la dieta del menù straordinario occorre svolgere ogni giorno una buona attività fisica che aiuta risvegliare il metabolismo.