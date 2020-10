Salute e benessere

Colazione ricca per riattivare il metabolismo e dimagrire: ecco come Colazione ricca per riattivare il metabolismo e dimagrire: ecco come

Cominciare la giornata con una ricca colazione aiuta a risvegliare il metabolismo e a dimagrire velocemente. Ma vediamo cosa si mangia a colazione e negli altri pasti della giornata per riattivarer il metabolismo e perdere peso. A colazione: ideali cereali integrali, yogurt greco, un frutto oppure 1 pancake con farina di avena e proteine del siero del latte, un succo di frutta senza zucchero. Tra i pasti principali concedetevi sempre sputino e merenda ma non scegliete pizzette o dolci, ma preferite cibi sani e con alto potere saziante come una manciata di mandorle o noci, che aiutano anche la concentrazione, barrette crude, le cosiddette raw bar. A pranzo e a cena moderate la quantità di carboidrati e riducete il condimento.Limitare la quantità di carboidrati e moderate l'uso del condimento: usate al massimo due o tre cucchiai di olio extravergine d'oliva al giorno. Per condire le verdure e l'insalata preferite l'aceto e il succo di limone, limitate poi l'uso di sale, che favorisce la ritenzione idrica, e sostituitelo con le spezie e le erbe aromatiche. Per favorire la perdita di peso in modo sano e graduale, a pranzo consumate un piatto di pasta o di riso, meglio se integrali per aumentare il senso di sazietà, con verdure fresche. Per la cena preferite il consumo di carne bianca o pesce per assicurarvi il giusto apporto di proteine magre e grassi buoni, accompagnati da un contorno di insalata mista o verdure fresche.Tisane rilassanti per riposare bene e drenare i liquidi in eccesso. Dopo cena concedetevi una tisana per favorire la digestione e drenare i liquidi in eccesso.