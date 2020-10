Nuovo bonus da 600 euro a 1.000 euro: a chi spetta e quando arriva

Italia

Roma – Un nuovo bonus da 600 euro e fino a 1.000 euro sarà erogato a novembre per alcune categorie di lavoratori ed in particolare è stato preannunciato che spetterà ai lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e intermittenti dello sport. A darene notizia è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la presentazione del nuovo Dpcm per l’emergenza Covid, entrato in vigore oggi 26 ottobre. Il premier Conte ha specificato che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sta già lavorando alla predisposizione di nuve misure economiche in supporto alle imprese in crisi.Tra le nuove misutre è stata annuncita ala proroga del Reddito di emergenza, nuovi bonus per lavoratori e contributi a fondo perduto per partita Iva, sia per persone fisiche che per imprese.