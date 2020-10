Italia

Bonus da 600 euro o da 1.000 euro per lavoratori penalizzati da Dpcm: a chi tocca Bonus da 600 euro o da 1.000 euro per lavoratori penalizzati da Dpcm: a chi tocca

Roma – Un bonus da 600 euro o da 1.000 euro è in arrivo a novembre. Il nuovo bonus sarà destinato a lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e intermittenti dello sport. Il bonus da 600 euro o da 1.000 euro è un aiuto annunciato dal premier Giuseppe Conte dopo l'approvazione del dpcm con le nuove restrizioni per contenere la seconda ondata della pandemia. Secondo le ultime indiscrezioni il ministro dell'Economia e quello dello Sviluppo economico stanno lavorando per definire i dettagli. Il governo torna quindi a erogare degli aiuti per dare ristoro a quelle categorie penalizzate dalle restrizioni introdotte con l'ultimo dpcm. La tutela di questo nuovo bonus riguarda quei lavoratori appartenenti ai settori più penalizzati, come quelli che sono stati costretti allo stop forzato a causa delle restrizioni introdotte dai dpcm approvati negli ultimi dieci giorni: bar e ristoranti, palestre e piscine, teatri e cinema.Per queste categorie di lavoratori il Presidente del Consiglio ha annunciato l’arrivo di un’altro bonus una tantum, strumento già adottato durante il lockdown. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri , insieme a quello dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, sta discutendo dei dettagli riguardo ai nuovi aiuti. L'intenzione sarebbe quella di confermare gli importi dei primi bonus erogati durante i mesi del lockdown, e cioè un aiuto una tantum di importo pari a 600 euro o 1.000 euro. La prima categoria a cui spetterà il bonus sarà quella dei lavoratori stagionali del turismo. Il bonus sarà erogato anche ai lavoratori dello spettacolo, penalizzati dalla chiusura di teatri, cinema e sale concerto.Infine, il bonus sarà riconosciuto ai lavoratori intermittenti dello sport, in difficoltà per lo stop agli sport di contatto e a piscine e palestre. L’ultima tranche di bonus una tantum era stata erogata a maggio. Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti balneari l’importo riconosciuto fu di 1.000 euro. Mentre per i lavoratori dello spettacolo e per gli intermittenti dello sport il contributo una tantum era stato di 600 euro. Il nuovo bonus dovrebbe arrivare a novembre.