Modica, 2 positivi Covid in attesa di ricovero all'ospedale Maggiore

Modica – Due nuovi possibili ricoveri per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica. E’ di queste ore la notizia dell’arrivo di due nuovi positivi con sintomi che fanno presupporre il ricovero. Secondo le prime informazioni si tratta di due positivi che erano in isolamento domiciliare e che si sono recati in ospedale per problemi respiratori e altri sintomi. Al momento sono 5 i pazienti con coronavirus ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.