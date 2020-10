Attualità

Covid, anziano muore all'ospedale Guzzardi di Vittoria Covid, anziano muore all'ospedale Guzzardi di Vittoria

Vittoria - Un uomo di 84 anni positivo al Covid 19 è morto all'ospedale Guzzardi di Vittoria in seguito alle complicazioni sopravvenute dopo il contagio. L'uomo soffriva di patologie pregresse. Al momento, sono diverse le persone di Vittoria positive al Covid 19 che si trovano nella zona grigia dell'ospedale Guzzardi, in attesa di ricovero in reparto per assenza di posti letto.