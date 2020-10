Appuntamenti

Ognissanti e Commemorazione dei defunti a Modica: le regole anti Covid Ognissanti e Commemorazione dei defunti a Modica: le regole anti Covid

Modica - Nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti (domenica 1° e lunedì 2 novembre pp.vv.), per l’utilizzo delle otto entrate a disposizione del camposanto, a motivo dell’evolversi della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni sul nostro Territorio, si rende necessario incrementare e rafforzare le misure volte a supportare la gestione del rischio connesso all’attuale pandemia. Per tale ragione il sindaco ha disposto, attraverso una direttiva alla PO competente, che all’ingresso dovranno essere installati dispencer igienizzanti per consentire ai visitatori di poter sanificare le mani e fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno del luogo sacro.Inoltre, rispetto agli anni passati l’apertura dovrà essere consentita dalle ore 7.00 con chiusura alle ore 18.00. Lunedì 2 novembre p.v. la cerimonia della Commemorazione dei defunti sarà svolta in modo sobrio e limitato solo alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Il sindaco alle 10.00 deporrà una corona d’alloro all’ossario comune rendendo omaggio ai Caduti in Guerra e alle vittime dell’alluvioni e il vicario foraneo della città, Fra Antonello Abbate dirà una preghiera e dispenserà la benedizione al luogo sacro in assenza di celebrazione eucaristica e di fedeli, così come concordato dal consiglio pastorale cittadino.