Medicina, tumore alla prostata: un baffo per la prevenzione Medicina, tumore alla prostata: un baffo per la prevenzione

Tumore alla prostata: un baffo per la prevenzione è il titolo dell’evento che si terrà in streaming il 27 ottobre alle ore 11. L’evento tratterà di prevenzione tumori. Nel nostro Paese 1 uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore alla prostata nel corso della propria vita. Novembre è il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione e alla cura della salute maschile; mese in cui ogni anno si svolge l’evento denominato Movember, dall’unione di "Moustache", parola inglese per baffi, e "November". Proprio a novembre si svolgerà “Un baffo per la prevenzione”, campagna di sensibilizzazione alla prevenzione sul tumore alla prostata di Janssen Oncology patrocinata da Europa Uomo.All’evento parteciperanno: Maria Laura De Cristofaro, Presidente Europa Uomo, Umberto Pelizzari, Pluri-campione mondiale di apnea profonda, Bernardo Rocco, Professore ordinario Università di Modena e Reggio Emilia, Direttore struttura complessa di urologia AOU di Modena, Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato Janssen Italia. Modera: Vera Martinella, Giornalista.