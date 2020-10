La dieta di moda ai tempi del coronavirus: piatto unico per dimagrire subito

Salute e benessere

La dieta del piatto unico è tra le diete più seguite durante il lockdown per l’emergenza coronavirus. La dieta del piatto unico è sempre di moda ai tempi del coronavirus. Si tratta di una alimentazione che permette di dimagrire velocemente in una settimana fino a 3 kg. Inoltre è una dieta facile da seguire poiché basta un piatto unico. Ma vediamo come funziona e cosa mangiare in un esempio di menù settimanale. Quando si parla di piatto unico si intende comunque un regime alimentare completo con il giusto apporto di proteine, fibre e sebbene in quantità inferiori anche zuccheri e grassi. Ecco un esempio di piatto unico da consumare a pranzo o a cena per dimagrire fino a 3 kg in una settimana.Esempi di piatto unico: insalatona di tonno e verdure miste, farro con i legumi, grigliata di verdure miste e mozzarella, bresaola con scaglie di parmigiano, prosciutto crudo, insalata di farro e gamberi, patate, uova e germogli di soia. Si tratta di piatti completi che danno il giusto equilibrio al benessere dell’organismo e soprattutto smorzano la fame aumentando la sazietà. Ad ogni modo prima di cominciare qualsiasi deita è sempre raccomandato consultare il proprio medico o uno specialista. E’ vietato seguire diete fai da te a chi soffre di patologie importanti come il diabete enon solo.