Dieta, cibi sÃ¬ e cibi no per la salute del cervello

Dieta, cibi sì e cibi no per la salute del cervello

Il nostro cervello è letteralemnte ciò che mangiamo ovvero gode di buona salute se si segue una dieta sana e particolare. Ma vediamo quali sono i cibi sì e i cibi no per la salute del cervello. Secondo alcuni studi scientifica mangiare alcuni alimenti aiutano il cervello a stare in salute e allontanano demenza ed alzhimer. I cibi sì ovvero quelli che fanno bene alla salute sono: verdura, frutti di bosco, frutta a guscio, olio extravergine d’oliva, cereali integrali, pesce, legumi, pollame. A sorpresa, vino rosso ma anche bianco, un bicchiere al giorno e non di più. Un freno, invece, a burro o margarina, formaggio, carne rossa, cibo fritto, dolci.Non ci sono linee guida rigide su come seguire il regime. Basta mangiare di più i cibi che fanno bene alla salute del cervello. Tra i cibi sì ci sono anche i frutti di bosco, perché i dati disponibili di alcuni studi mostrano effetti positivi sulla funzionalità cerebrale di queste bacche in particolare. È vero che mirtilli, fragole e lamponi hanno mostrato di avere un’attività antinfiammatoria, ma sobbalza la coscienza ecologica se si smette di seguire la stagionalità pur di avere a casa in tutti i mesi dell’anno i frutti rossi e blu. Anche le arance, tra l’altro, sembrano capaci di spegnere i fuochi dell’infiammazione cronica.Il pianeta reclama attenzione: l’alimentazione dev’essere sostenibile, oltre che salutare. Ora vediamo quali sono i cibi no ovvero quelli che dovrebbero essere esclusi dalla dieta o ridotti al minimo, ecco quali. Burro e margarina: meno di 1 cucchiaino al giorno. Formaggi: meno di 1 volta alla settimana. Carne rossa (carni bovine, suine, di agnello e prodotti fatti con queste carni come prosciutto o salsiccia): non più di 3 porzioni alla settimana. Cibo fritto: meno di 1 volta a settimana. Dolci (come torte, gelati, biscotti, merendine, caramelle): non più di 4 volte a settimana.