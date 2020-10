Italia

Contributo a fondo perduto da 1.000 euro a 2.000 euro a novembre: a chi tocca Contributo a fondo perduto da 1.000 euro a 2.000 euro a novembre: a chi tocca

Roma – Nuovi contributi a fondo perduto per le persone fisiche e per le imprese da 1.000 euro e fino a 2.000 euro. Sono alcuni dei possibili aiuti annunciati dal premier Conte durante la conferenza stampa del nuovo Dpcm. Il premier Conte ha anche spiegato che sarà erogata un’altra mensilità del del Reddito di Emergenza, mentre per gli stagionali del turismo, i lavoratori dello spettacolo e gli intermittenti dello sport è in arrivo un nuovo bonus una tantum. Il Premier ha fatto riferimento a ristoratori, ai proprietari e gestori di palestre e piscine, ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite.Per questi dovrebbe esserci una nuova erogazione di contributi a fondo perduto: un aiuto che - come spiegato da Giuseppe Conte in conferenza stampa - verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell’interessato da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo a fondo perduto da 1.000 euro e fino a 2.000 euro arriverà in automatico sul conto corrente. Bisognerà definire importi e requisiti per il riconoscimento, ma non è escluso che possa essere in parte confermato quanto già deciso con la prima erogazione di questo tipo di contributi. Ricordiamo che il Decreto Rilancio ha riconosciuto questo aiuto alle imprese con ricavi e compensi non superiori ai 5 milioni di euro, con fatturato di aprile 2019 (adesso vedremo quale sarà il mese scelto come riferimento) che ha subito una riduzione del 33% rispetto allo stesso mese di quest’anno.Secondo le ultime informazioni l’importo minimo del contributo a fondo perduto è però di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per gli altri soggetti.