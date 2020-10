Cronaca

Chiaramonte Gulfi: pastore con droga, cartucce e targhe auto rubate

Chiaramonte Gulfi - I carabinieri di Chiaramonte Gulfi, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, in contrada Mazzaronello a seguito di perquisizione domiciliare hanno denunciato in stato di libertà un pastore di anni 39 poiché è stato trovato in possesso di venticinque cartucce cal. 12; due cartucce cal. 16; un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana; due targhe dell'autovetture risultate rubate.