Pozzallo, bambino positivo Covid, classe in isolamento: uffici comunali chiusi

Pozzallo – Un bambino della scuola materna Siamo Amici di Pozzallo è risultato positivo al Covid 19. Lo ha annunciato ieri sera in un video il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Dopo la notizia del bambino positivo abbiamo informato le famiglie degli alunni della classe con caso Covid di mettersi in isolamento. Chiusi al pubblico gli uffici comunali, dopo che una persona positiva al Covid è stata in contatto con gli uffici siti al Centro congressi al corso.