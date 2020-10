Attualità

Covid, 651 positivi in provincia di Ragusa: 623 in isolamento e 28 in ospedale

Ragusa – Sono 651 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. E’ il dato ufficiale di oggi, 26 ottobre, dell’Asp di Ragusa. In particolare sono 623 i positivi in isolamento domiciliare e 28 le persone contagiate e ricoverate in ospedale. Al momento sono 18 le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 4 nel reparto di Terapia Intensiva. Altri quattro pazienti ancora positivi e che stanno bene si trovano sempre all’Ompa di Ragusa. Infine sono 5 le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica.Si tratta di due pazienti di Modica, uno di Scicli, uno di Pozzallo e uno di Ispica.