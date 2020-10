Bonus da 600 euro a 1.000 euro in arrivo a novembre: ecco a chi spetta

Attualità

Roma – Un nuovo bonus da 600 euro a 1.000 euro è in arrivo a novembre per alcune categorie di lavoratori. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza per il nuovo Dpcm. Si tratta di un bonus predisposto per la nuova emergenza Covid che ha fatto scattare nuove misure restrittive. Oltre al bonus da 600 euro e fino a 1.000 euro il Governo ha annunciato anche altre mensilità del Reddito di emergenza per le famiglie senza reddito. Previsti anche dei contributi a fondo perduto per persone fisiche e imprese con partita iva. Tra le misure anche la cancellazione della seconda rata Imu.Secondo le ultime indiscrezioni il bonus da 600 euro e fino a 1.000 euro sarà corrisposto ad alcune categorie di lavoratori penalizzate dal nuovo Dpcm ovvero lavoratori stagionali del turismo; lavoratori dello spettacolo; intermittenti dello sport. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha già annunciato che presto saranno deifiniti tutti i dettagli, i requisiti e gli importi per i nuovi bonus e contributi a fondo perduto.