WhatsApp, novitÃ  per i gruppi: ecco cosa cambia

Tecnologie

WhatsApp, novità per i gruppi: ecco cosa cambia WhatsApp, novità per i gruppi: ecco cosa cambia

Ancora una novità su WhatsApp, stavolta riguarda le chat dei gruppi. Si tratta di una nuova opzione nelle notifiche ovvero la possibilità di silenziare per sempre i gruppi. La nuova modalità renderà felici molte mamme che sono costrette a rimanere nei gruppi di scuole di ballo, palestre e scuola. La nuova modalità ha varie funzioni in quanto si possono silenziare i gruppi per una settimana oppure 8 ore o per sempre. Ma come si fa ad attivare la nuova funzione per silenziare i gruppi. La modalità si può attivare, sia con Android che con iOS. Scegliere il gruppo WhatsApp da silenziare. Toccare il nome del gruppo.Premere sull'opzione Silenzioso. Compare l'opzione Sempre. La pace è a portata di dito. Il processo va ripetuto quando si desidera disattivare il silenziamento del gruppo. Invece di scegliere le opzioni, bisogna selezionare l'opzione Riattiva Notifiche per immergersi nuovamente nel vorticoso flusso di segnali, alert, popup dei gruppi. Ovviamente prima bisogna ricordarsi di aggiornare alla versione più recente di WhatsApp sia per iPhone che per dispositivi Android. C'è un'altra funzione relativa alle chat che dovrebbe arrivare presto su WhatsApp: permette di nascondere le finestre delle chat inattive.Tutte quelle dove non ci sono stati messaggi nuovi da almeno sei mesi verranno visualizzate dopo quelle attive. Utile, ma il silenzio vale di più.