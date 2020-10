Sport

Ragusa Passalacqua: 8 positivi Covid tra squadra e staff Ragusa Passalacqua: 8 positivi Covid tra squadra e staff

Ragusa – Otto positivi tra squadra e staf della Passalacqua Spedizioni. E’ il bilancio dell’esito di tutti i tamponi effettuati alla squadra e allo staf di rientro da Lucca. Tutti sono comunque in buone condizioni, anche coloro che inizialmente avevano avuto qualche linea di febbre. Da lunedì riprenderanno ad allenarsi le giocatrici che sono negative, mentre per potere riavere a disposizione i positivi si dovrà attendere il doppio tampone negativo. La società e lo staff medico è costantemente in contatto con tutti gli elementi che sono in quarantena ed a loro rivolge i migliori auguri. (Foto repertorio)