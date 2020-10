Sicilia

Covid, 695 nuovi positivi in Sicilia: 227 Catania, 194 Palermo e 98 Ragusa Covid, 695 nuovi positivi in Sicilia: 227 Catania, 194 Palermo e 98 Ragusa

Palermo – Sono 695 i nuovi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ quanto emerge dall’ultimo Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 25 ottobre. Col il dato di oggi sale a 10.555 il totale dei positivi al coronavirus nell’isola di cui 9.818 in isolamento domiciliare, 642 ricoverati in ospedale con sintomi e 95 gravi ricoverati in Terapia intensiva. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei nuovi positivi nelle varie province siciliane: 227 a Catania, 194 a Palermo, 98 a Ragusa,52 a Messina, 46 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 21 ad Enna, 15 a Siracusa e 14 a Trapani.Solo oggi in Sicilia si registrano 11 morti per Covid 19.