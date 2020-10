Salute e benessere

Dimagrire 4 kg in una settimana? E' possibile grazie alla dieta inglese

Dimagrire velocmente fino a 4 kg in una settimana è il sogno di molte persone. La dieta inglese sembra funzionare, almneo è quello che si evince dalla grande diffusione sul web. La dieta ingle si basa su un regime alimentare particolare ovvero una dieta abbondante e nutriente. Una regola apprezzata da molti esperti del settore dell’alimentazione. Pare che il segreto di una dieta dimagrante sta porprio in una colazione abbondante ed una cena povera. Naturalmente è fondamentale anche scwegliere gli alimenti giusti, ma vediamo come funziona la dieta inglese. Ideata qualche anno fa nel Regno Unito in risposta ad un peggioramento della qualità del cibo e delle abitudini alimentari in generale, la “dieta inglese” è oggi conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.L’alimentazione inglese ha sofferto numerosi cambiamenti nelle ultime 2 decadi: da una colazione energetica, spesso anche troppo ricca di grassi, si è passati ad una colazione frettolosa e spesso non nutritiva. L’ideatore di questa dieta si è basato proprio sulla classica colazione abbondante della tradizione inglese per creare un piano alimentare nutritivo e dimagrante. Vediamo ora un esempio di menù della dieta inglese per dimagrire: colazione con un uovo strapazzato con verdure miste; 60 grammi di formaggio senza grassi; 1 fetta di pane integrale; frutta illimitata oppure 5 fette di prosciutto magro; 60 grammi di formaggio senza grassi; 1 fetta di pane integrale; frutta illimitata o ancora 50 grammi di cereali; 170 ml di latte scremato; 1 yogurt senza grassi; frutta illimitata.Pranzo, ecco alcune opzioni: verdura illimitate; 1 fettina di carne magra arrosto; 1 yogurt senza grassi oppure 2 scatolette di tonno in acqua; sedano, carote e cipolla illimitati; 1 cetriolo; 1 yogurt senza grassi oppure spinaci illimitati; 80 grammi di pasta integrale condita con pomodoro fresco; 1 petto di pollo arrosto e fragole illimitate. Cena e varie opzioni di menù: 5 gamberoni arrosto o 1 petto di pollo; verdure arrosto illimitate; 1 fetta di pane integrale condita con olio d’oliva crudo oppure un filetto di merluzzo al forno; spinaci lessi illimitati; 70 grammi di riso integrale oppure una bistecca magra arrosto; 1 patata al forno; broccoli cotti al vapore e 1 yogurt senza grassi. Per la merenda di metà mattina o di metà pomeriggio si può scegliere tra due carote o uno yogurt magro o un uovo sodo.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro menù dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.