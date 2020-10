Dpcm, Conte: stop a seconda rata Imu

Italia

Roma – Il premiere Giuseppe Conte oggi in conferenza stamapa per la presentazione del nuovo Dpcm che entretrà in vigore domani 26 ottobre ha annunciato anche lo stop al pagamento della seconda rata Imu. Il premier dopo aver elencato i nuovi divieti e la chiusura di palestre e piscine ha elencato anche le misure in preparazione per le categorie danneggiate (ristorazione, palestre, piscine, cinema, teatri): contributi a fondo perduto, credito d'imposta per gli affitti di ottobre e novembre, cancellazione della seconda rata Imu, la conferma della Cig-Covid. Il premier Conte ha spiegato che tornano anche gli indennizzi una tantum (probabilmente superiori ai vecchi 600 euro) per lavoratori saltuari e stagionali dello sport, dello spettacolo, del turismo.Ci sarà - annuncia Conte - una nuova mensilità del Reddito d'emergenza. Indennizzi specifici sono previsti per la filiera agroalimentare danneggiata dalla chiusura alle 18 di bar e ristoranti. Interventi economici veloci - con erogazione prevista a novembre - sono funzionali a prevenire disordini nelle piazze: «Se io fossi dall'altra parte - dice il premier - proverei rabbia. Dico solo di aspettare le misure che stiamo predisponendo, sono un ristoro cospicuo, adeguato. Ci sono gruppi antagonisti e "professionisti" che cercano di alimentare scontri. Bisogna stare attenti alle infiltrazioni, non dobbiamo offrire spazi ai professionisti del disordine».