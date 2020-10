Italia

Contributo a fondo perduto per Partite Iva a novembre: ecco i requisiti

Roma – Torna il contributo a fondo perduto per le Partite Iva nel decreto di Novembre. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che sta già lavorando per procedere allo stanziamento dei fondi. Secondo alcune notizie anticipate dal Governo si dovrebbero impiegare i fondi non utilizzati di alcune misure del “Cura Italia”, del “Decreto Liquidità”, del “Decreto Rilancio” e del “Decreto Agosto” per evadere tutte le domande di contributo a fondo perduto fatte dalle attività economiche e produttive del Paese. I 6 miliardi stanziati inizialmente sono infatti terminati e molte attività attendono ancora di ricevere il loro contributo. Ma quali sono i requisiti per poter ricevere il contributo a fondo perduto per le Partite Iva? Per poter ricevere il contributo a fondo perduto, secondo quanto anticipato dal Ministro Gualtieri, si dovrà dimostrare di aver avuto nei primi sei mesi del 2020 un calo di fatturato del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tre le misure che saranno prorogate nei prossimi mesi c’è anche il rifinanziamento della Cassa Integrazione straordinaria, che dovrebbe garantire ai dipendenti delle aziende chiuse o in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.