Bonus da 500 euro a novembre per pc e internet: ecco come averlo

Roma – Un bonus da 500 euro per pc e internet per le famiglie a novembre. Si tratta di un’agevolazione che potranno avere le famiglie con un Isee fino a 20 mila euro. Il bonus pc e internet da 500 euro è stato voluto dal Ministero dello Sviluppo economico per supportare le famiglie con figli nella didattica a distanza e i lavoratori per lo smart working. Il decreto che regola il bonus pc, ovvero i voucher per acquistare computer, tablet e banda larga, è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso primo ottobre e mette a disposizione, in questa prima fase, 204 milioni di euro per 480mila famiglie con meno di 20mila euro di Isee.Il bonus sarà distribuito in due fasi, nella prima fase alle famiglie con reddito Isee fino a 20 mila euro mentre per la seconda fase non sono stati ancora spiegate le modalità. Il criterio per l'assegnazione dei voucher sarà ad esaurimento. Ciascun voucher ha un valore massimo di 500 euro e può essere utilizzato per servizi di connettività o per l'acquisto di un pc o tablet. Ai servizi di connettività può essere destinata una somma compresa tra i 200 e i 400 euro, mentre per tablet e pc una cifra tra i 100 e i 300 euro. Secondo il decreto, nella prima fase hanno diritto al voucher da 500 euro le famiglie con un Isee inferiore ai 20mila euro l'anno.Il provvedimento ha previsto l'assegnazione di un solo voucher per famiglia. Il contributo per acquistare un tablet o pc viene erogato solo nel caso in cui sia contestuale all'attivazione di un servizio di connettività. La misura, quindi, intende anche incentivare l'utilizzo della banda ultra larga su tutto il territorio nazionale- Per ottenere il voucher, è necessario contattare direttamente il proprio operatore internet. È necessario sottoscrivere un contratto, della durata minima di un anno, con un operatore accreditato presso Infratel Italia, dato che l'acquisto di tablet o pc deve essere contestuale all'attivazione di un servizio di connettività (non è possibile acquistare un computer o un tablet e, successivamente, richiedere il rimborso tramite voucher).