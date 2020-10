Attualità

Vittoria scende in piazza come Napoli e Roma FOTO E VIDEO

Vittoria –Vittoria scende in piazza contro le nuove misure del Dpcm. Stasera intorno alle ore 21 circa 500 persone si sono adunate in piazza Italia per protestare. Il corteo sta proseguendo verso piazza del Popolo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle Forze dell’Ordine. (Foto e video Assenza)

