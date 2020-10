Modica, 5 positivi al Covid ricoverati all'ospedale Maggiore

Attualità

Modica – Cinque persone positive al Covid 19 arrivate nella giornata di oggi al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica saranno ricoverate nelle prossime ore nel nosocomio modicano. Secondo le prime informazioni la decisione è stata presa poiché i posti letto attivati all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ompa) sono tutti occupati. In queste ore si stanno attivando tutte le procedure per il ricovero dei 5 pazienti positivi al coronavirus, tra cui un’anziana in gravi condizioni, nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica. Sale così il numero delle persone contagiate al Covid in provincia di Ragusa che necessitano di ricovero per sintomi legati a problemi respiratori e febbre alta.La situazione nel territorio ibleo sembra peggiorare di giorno in giorno, i positivi in isolamento domiciliare sono arrivati a quota 700. In particolare preoccupa l’elevato numero dipositivi a Vittoria, arrivato a 375, a Ragusa arrivato a quota 134 e a Modica raddoppiato a 42 in sole 24 ore. Non si esclude che alcune aree dell'ospedale Giovanni Paolo II nelle prossime ore vengano trasformate in aree Covid.