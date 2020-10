Gara di bici e assembramenti, commenti sui social: scusate ma il sindaco dov'è?

Attualità

Scicli – Una bella domenica di sole e un’attesa gara di biciclette in pieno centro storico a Scicli ha dato vita ad un assembramento di cittadini che ha fatto scatenare tantissimi commenti sui social. In particolare i commenti sono stati postati su alcune foto della premiazione avvenuta davanti al Comune di Scicli dove si possono vedere veri e propri assembramenti. Ecco alcuni commenti:“no assembramenti, e poi mi fanno la gara delle biciclette in pieno centro storico a Scicli, cu 2000 pirsuni abbiati a massa e cu 1 si e 1 no senza mascherina”; “Complimenti state UCCIDENDO i nostri figli togliendogli il lavoro, e poi fate l'ammucchiata coi ciclisti”;“Scusate ma il Sindaco dov'è semplice curiosità”; “Ma a Scicli sono immuni al virus? L'amministrazione permette tutto questo?”; Nessuno di noi dovrebbe far fare didattica a distanza ai nostri figli perché credo che la scuola sia più importante delle gare quindi ci vuole rivoluzione apriamo gli occhi popolo”; “Giustamente le proclamazioni delle lauree a distanza, non si possono fare assembramenti, cerimonie massimo 30 persone, però per quanto riguarda eventi di questo genere si può fare tutto. Ma per favore”. Un evento che si poteva evitare soprattutto per i molti contagi Covid registrati nelle ultime settimane in provincia di Ragusa.