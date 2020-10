Emergenza Covid Ragusa, sospesa attivitÃ  chirurgica all'ospedale Giovanni Paolo II

Attualità

Ragusa – Sospesa l’attività chirurgica programmata all’ospedale Giovanni Paolo II. La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria di presidio per far fronte all’emergenza Covid. Da domani non potranno essere effettuati interventi chirurgici programmati per carenza di dirigenti medici anesteisti. Saranno garantite solo le urgenze chirurgiche.