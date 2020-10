Covid Comiso, 44 positivi al virus e 66 in isolamento domiciliare

Attualità

Comiso - I positivi del comune di Comiso, dai dati ufficiali dell'ASP sono 40, di cui 4 a Pedalino (evidentemente e per fortuna 4 si sono negativizzati). A dirlo in un post su facebook è il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “66 sono i soggetti in isolamento domiciliare, in attesa di tampone, perché venuti a stretto contatto con i positivi. Le misure di contenimento decise dalla Regione fino al 13 novembre, volte ad interrompere eccessivi contatti, fanno prevedere un calo significativo nei numeri. A condizione, è ovvio, che tutti assumiamo un comportamento altamente responsabile: sarebbe inutile infatti aver chiuso per due settimane le scuole superiori, se quegli stessi alunni si ritrovassero insieme in altri contesti.Un invito lo rivolgo a tutti: evitiamo per i prossimi 15 giorni ogni contatto senza dispositivi di sicurezza. Riflettiamo sul fatto che il nostro egoismo costringe alla solitudine molti malati in ospedale, ed alcuni di loro a veder differite le cure di cui necessitano. Se vogliamo dirci degni del genere umano, nulla di ciò che riguarda l'uomo deve lasciarci indifferenti!”.