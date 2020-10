Attualità

700 positivi Covid in provincia di Ragusa: 375 a Vittoria, 134 Ragusa e 42 Modica

Ragusa – Sono 700 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Di questi 98 sono stati registrati nelle ultime 24 ore come riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute di oggi, 25 ottobre. Il numero più elevato nei Comuni della Provincia iblea è a Vittoria dove si contano 375 contagiati. Ma vediamo i dati nei singoli Comuni del territorio ibleo: 24 positivi ad Acate, 4 a Chiaramonte Gulfi, 50 a Comiso, 3 a Giarratana, 25 a Ispica, 42 a Modica, 2 a Monterosso Almo, 21 a Pozzallo, 134 a Ragusa, 9 a Santa Croce Camerina, 11 a Scicli, 375 a Vittoria. I ricoveri sono 22 in totale, di cui 18 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla.E’ guarita la persona della provincia di Ragusa che era ricoverata all’Umberto I di Siracusa, mentre è morto il 49enne pozzallese ricoverato al San Marco di Catania, affetto da covid ma vittima di un incidente stradale in bici. In queste ore si attende l’esito del tampone di altre 14 persone con sintomi Covid e venute a contatto con positivi.