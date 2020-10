Nuova ordinanza in Sicilia: cosa cambia per palestre, ristoranti e centri commerciali

Sicilia

Palermo – Firmata oggi dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, la nuova ordinanza per l’emergenza coronavirus. La nuova ordinanza entra in vigore da domani, 25 ottobre, e fino al 13 novembre. Ecco cosa cambia per palestre, ristoranti e centri coomerciali. Esercizi commerciali: gli esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura. Attività di ristorazione: l’attività di ristorazione, invece, sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa solo dalle 5 alle 18.E' invece consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Possibili anche le attività di mense e catering. Strutture termali e centri benessere: dalle 8 alle 20 potranno restare aperte palestre, piscine, strutture termali e centri benessere. Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà permessa l'attività di sale bingo e sale gioco, ma con una limitazione per i clienti del 50 per cento della capienza.Prevenzione sanitaria: le Asp, sotto il monitoraggio dell’assessorato della Salute, avvieranno campagne sulla diffusione dell’epidemia nel territorio regionale mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla popolazione in età scolastica e in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.