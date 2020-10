Unghie Moda 2020: i colori e le tendenze per l'Autunno FOTO

Moda e spettacolo

Le tendenze delle unghie in autunno cambiano insieme alla stagione, ecco i colori e le fantasie alla moda per le unghie autunnali 2020. I colori vanno dal marrone al blu, dal verde alle nuove french con foglie e simboli tipici del periodo. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tendenze delle unghie autunnali. . Il color zucca è uno dei più belli anche per realizzare nail art per Halloween più eleganti, da solo o in combinazione con nuances tenui. Spopolano anche i toni dal rosa antico al viola, dal raffinato blu cobalto al vivace verde khaki tra i colori unghie autunno 2020. In tema di forme unghie autunno inverno di tendenza invece dominano la scena le unghie a mandorla, insieme alle squoval e alle unghie ovali.Il top per le unghie autunnali gel e per chi fa la ricostruzione unghie sono le nail art con base effetto nudo e disegni sinuosi a contrasto in toni tipicamente autunnali come blu, marrone, bordeaux e verde militare abbinati a tocchi di bianco. In tema di nail art di tendenza che si fanno notare, spopolano i disegni con foglie autunnali e i foliage in stile decadente in colori caldi e freddi mixati tra loro, dai marroni cioccolato ai verdi, ai blu più algidi. Bianco, bordeaux e nero sono perfetti per realizzare nail art artistiche con simboli autunnali come ombrelli e persino semplici paesaggi di città bagnate dalla pioggia.Per chi ama uno stile più sofisticato, ecco le decorazioni unghie autunnali con disegni dorati a quadretti stile check, con intrecci o mix cromatici in color block. Ma scoprite tutti i migliori smalti autunno inverno con cui creare nail art super trendy nel nostro articolo dedicato!