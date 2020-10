Italia

Mara Maionchi positiva al Covid, ricoverata: focolaio a Italia's got talent? Mara Maionchi positiva al Covid, ricoverata: focolaio a Italia's got talent?

Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid in un ospedale di Milano, lo scrive Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non desterebbero preoccupazioni. Secondo il sito, sarebbe però critica la situazione attorno al set di «Italia’s got Talent» che si sarebbe trasformato in un focolaio: oltre a Mara Maionchi e anche un’altra giudice, Federica Pellegrini. Le riprese del programma sono terminate domenica 11: fino all’ultimo giorno di registrazione tutti i protagonisti della trasmissione erano tamponati e negativi.