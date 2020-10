Conte: Cantiere Italia aperto, c'Ã¨ bisogno di tutti

Italia

Conte: Cantiere Italia aperto, c'è bisogno di tutti Conte: Cantiere Italia aperto, c'è bisogno di tutti

ROMA - ’’Il cantiere della nuova Italia è aperto e per questo avremo bisogno dell’aiuto e della collaborazione vostra e di tutti gli italiani’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea nazionale della Cna. ’’Uniamo le forze nel segno della fiducia reciproca per cambiare l’Italia e renderla più moderna e per fare in modo di non lasciare indietro nessuno’’, ha aggiunto. ’’I mesi passati hanno costituito una prova difficile per la nostra comunità e per l’economia. A causa del ritmo del contagio di questi giorni, le prossime settimane si preannunciano complesse.Non potremo abbassare la guardia, perchè se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l’economia’’, ha aggiunto il premier assicurando che ’’stiamo definendo modalità quanto più efficaci e rapide per offrire ristoro agli operatori economici in difficolta’’.