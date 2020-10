Italia

Bonus famiglie 2020 fino a 800 euro: requisiti e come fare domanda Bonus famiglie 2020 fino a 800 euro: requisiti e come fare domanda

Roma - Il bonus famiglie 2020 o Reddito di emergenza si potrà richiedere entro il 30 ottobre. Il Bonus famiglie o Reddito di emergenza si potrà richiedere solo con determinati requisiti, vediamo quali. Le famiglie potranno richiedere il Bonus se: sono residenti in Italia e se il reddito di Aprile 2020 deve risultare inferiore all'importo spettante, che è determinato sulla base dei componenti il nucleo familiare tenendo anche conto di eventuali disabilità dei figli. L'ISEE dovrà inoltre essere inferiore ai 15.000 annui ed il patrimonio immobiliare 2019 dovrà essere inferiore a 10 mila euro. Il bonus famiglie 2020 o Reddito di emergenza non potrà essere richiesto dalle famiglie: titolari di pensioni, che siano dirette o indirette (pensione di reversibilità del coniuge defunto) ad esclusione però delle pensioni di invalidità.I lavoratori che percepiscono, o hanno percepito ad aprile 2020, un reddito superiore alla somma spettante. Anche chi percepisce il Reddito di Cittadinanza non potrà ovviamente fare richiesta del bonus famiglie, così come sono esclusi anche i percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito, come la Naspi. Esclusi anche soggetti ricoverati in case di cura a lunga degenza a carico dello Stato. Ma come si calcola il bonus famiglie o Reddito di emergenza da 400 euro a 800 euro? Il valore per cui calcolare i 400 euro è dato dal numero dei componenti il nucleo familiare. Per tanto se il nucleo familiare è composto da 1 solo adulto e sussistono tutti i precedenti requisiti, la somma percepita sarà la base di 400 euro.Con 2 adulti si percepiranno 560 euro; a 2 adulti e 1 minore spettano 640 euro; mentre 2 adulti e 2 minori ricevono 720 euro fino al caso di 3 adulti e 2 minori a cui vanno 800 euro.Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un disabile grave la quota spettante sale ad 840 eruo. L'importo totale non potrà pertanto essere superiore in nessun caso agli 840 euro in caso di disabilità certificate all'interno del nucleo familiare o di 800 euro nei restanti casi.Nel nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'importo spettante, non potranno essere conteggiati i soggetti che si trovano in stato detentivo o ricoverati in case di cura a lunga degenza a carico dello Stato. Ma come si richiede il Bonus famiglie da 400 a 800 euro? La procedura per richiedere il Bonus famiglie o Reddito di emergenza è sempre la stessa ovvero bisogna presentare domanda alla sede Inps di riferimento.La data di presentazione della domanda, come vedremo successivamente è stata più volte prorogata e sembra che ora ci sia tempo fino al 30 ottobre.