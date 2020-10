Cultura

Arte nel centro storico di Ragusa con In Sede

Ragusa - Ancora una esposizione al Centro di Aggregazione Culturale dal titolo “IN SEDE” presentata da Amedeo Fusco. In questo mostra saranno esposte opere degli artisti del Centro che sono, quasi tutte, fisicamente In Sede. Il raggio continua ad espandersi, sempre nuovi artisti si aggregano nella condivisione dello spazio culturale nel centro storico di Ragusa, sempre più riferimento dell'arte e della cultura a livello internazionale. La mostra sarà inaugurata Sabato 24 Ottobre alle ore 19.00 in via Mario Leggio 174. Saranno esposte opere di pirografia, pittura, fotografia e scultura.Prenderanno parte alla Mostra gli artisti: Nara Kirakosyan, Reyna Zapata, Demmy Avanzi, Sebastiano Montalto, Rodrigo Pérez, Salvo Distefano, Ombretta Montanelli, Fabio Luzzi, Francesca Barnini, Ileana Picariello, Massimiliano Brullo , Pino Larosa, Lee Peralta, Manuela Distefano, Nadia Bartolino, Annalisa Cavallo, Turi Alescio, Donata Scucces, Angelo Mangione, Xavier Yarto, Luisa Barrano, Rosario Bello Cecilia Passeri , Erzen Sylisufi, Rosetta Giombarresi, Lucio Morando , Lilly Loprete, Sergio Cimbali, Giuseppe La Rosa, Salvatore Denaro, Rita Albergamo, Janelucy Avola, Emanuele Bellio, Margarita Valldeperas, Roberto Trucco, Gianfranco Brusegan, Alexandra Avillez De Basto, Rebecca Caruso , Manola Caribotti, Salim Karam, Pietro Testi , Rita Alessi , Andrea Nanì, Carmelo Carrubba, Angelo Criscione, Agostino Viviani, Isabella Maria B. Silvana Licitra, Giorgio Trucco, Salvo Guastella, Dania Minotti, Tiziana Moretto, Ivo D'Orazio, Sofia Chiara Burragato, Paola Burrafato, Maria Romeo, Giovanni Amodei, Domynat, Carmelinda Alaqua, Sal Jacono.Molte sono le iniziative e le attività che si svolgono in sede ed anche fuori. Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook di Amedeo Fusco. L'inaugurazione sarà trasmessa, anche in diretta facebook a partire dalle 19,30.