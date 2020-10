La Compagnia Godot di Ragusa riprende l'attivitÃ  teatrale

Appuntamenti

Ragusa - Creare è vivere due volte. La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa torna a lavoro con la 16^ stagione di Palchi Diversi. Un ritorno alla vita teatrale, dopo la brusca interruzione dello scorso marzo e dopo la felice parentesi estiva con gli spettacoli al Castello di Donnafugata. Dal prossimo novembre al via un cartellone quanto mai ricco di spettacoli, tra riproposte e nuovi lavori che accompagneranno il pubblico ibleo fino al prossimo maggio, considerando ovviamente l’attuale situazione di profonda incertezza dovuta all’emergenza sanitaria. Domenica 25 ottobre, nel doppio orario delle 18.30 e delle 21.00, la presentazione ufficiale durante una divertente conferenza spettacolo al Teatro Ideal (ingresso libero – obbligo di prenotazione).Due orari andati in sold out in poco tempo dall’annuncio (sono aperte le liste d’attesa), prova del desiderio collettivo di tornare a teatro che risulta essere uno dei luoghi più sicuri grazie al rispetto delle rigide disposizioni da parte dei professionisti del settore in tutta Italia. Obbligo di mascherina, divieto di assembramento, distanza sociale di sicurezza: nel rispetto delle regole, si può tornare a occupare un posto in platea in totale sicurezza. C’è attesa dunque di conoscere il calendario completo e le altre novità che saranno proposte da Vittorio Bonaccorso e da Federica Bisegna al loro affezionato pubblico.È intanto ripresa anche l’attività formativa della Compagnia: dal 12 ottobre infatti sono iniziati i laboratori teatrali diretti da Vittorio Bonaccorso e da Federica Bisegna, ma le iscrizioni sono ancora aperte (per info: info@compagniagodot.it - www.compagniagodot.it - 339.3234452 - 338.4920769).