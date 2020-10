Sicilia

Madre e figlio gravi per Covid: contagiati anche sanitari Madre e figlio gravi per Covid: contagiati anche sanitari

Gela - A poche ore dal ricovero della madre settandaduenne nella rianimazione Covid-19 del Sant'Elia di Caltanissetta, il figlio di 50 anni, anche lui di Gela, è stato portato nello stesso reparto ed è in gravi condizioni. Ieri al Vittorio Emanuele di Gela, dove sono stati attivati 12 posti letto per Covid, è stato ricoverato un operatore del 118. Al momento Gela registra 136 postivi: è la città più colpita dal coronavirus in provincia di Caltanissetta. Positivo anche un ostetrico di Mazzarino che presta servizio all'ospedale di Gela.Il reparto di ostetricia e ginecologia è stato sanificato e sono stati disposti test sierologici e tamponi per operatori sanitari e degenti.