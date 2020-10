Bonus Inps da 1.800 euro: ecco a chi tocca

Italia

Roma – Il bonus Inps da 1.800 euro tanto atteso da molti lavoratori è in arrivo. Il bonus Inps da 1.800 euro è rivolto ai lavoratori più colpiti dal lockdown per l’emergenza coronavirus. In particolare il bonus Inps da 1.800 euro è rivolto ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori autonomi occasionali senza partita iva e non iscritti ad altre forme previdenziali. Ultima categoria di riferimento sono i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio con partita iva che non siano però iscritti ad altre forme di previdenza. L’importo riconosciuto a questi lavoratori è di 600 euro al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio, per un totale, appunto, di 1.800 euro.L’Inps ha emesso una circolare al riguardo, dove vengono specificati sia le modalità di inoltro della domanda sia le classi escluse o in conflitto con la richiesta. La domanda per il bonus Inps, deve essere inviata online tramite il portale con lo Spid, il nuovo metodo di accesso ai servizi al cittadino che dall’1 ottobre è diventato obbligatorio.