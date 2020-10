Italia

Bonus assunzioni 2020: come funziona e requisiti Bonus assunzioni 2020: come funziona e requisiti

Roma – Il bonus assunzioni 2020 vanta diverse varianti ma tra quello più diffuso e più usato c’è il bonus assunzioni per oi contratti di apprendistato. Ma come funziona e quali sono i requisiti? È forse una delle agevolazioni più fruite dalle aziende quella prevista per l’assunzione di giovani tra i 15 ed i 29 anni con contratto di apprendistato. In tal caso, la misura degli sgravi riconosciuti varia in considerazione di diversi aspetti. L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche senza considerare i limiti di età per i percettori di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL, disoccupazione edile, ecc..) allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale.L’INPS ha recentemente racchiuso il panorama completo di regole ed agevolazioni in una circolare dedicata. L’agevolazione principale riguarda la riduzione dell’aliquota contributiva: i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, pagano l’1,5% il primo anno, il 3% il secondo, il 10% dal terzo anno; i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, pagano il 10%.All’aliquota contributiva del 10% deve aggiungersi: l’aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.