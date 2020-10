Cultura

Modica, annullata la presentazione del libro Volevamo conquistare il cielo

Modica – Annulata la presentazione del libro Volevamo conquistare il cielo prevista per domani, 24 ottobre all’Auditorium Pietro Floridia di Modica. L’evento è stato annullato a seguito dell’ordinanza del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che impone l’inibizione in tutti i locali comunali di qualsiasi attività dove possono determinarsi possibili assembramenti dovuti all’organizzazione di ogni tipo di evento. La direttiva è volta a rafforzare le misure di sicurezza, di fronte all’evoluzione della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni nel territorio.L’evento di presentazione del libro della casa editrice INCIPIT23, con la partecipazione di tutti i suoi attori - gli autori Donatella di Paolo e Laurenzo Ticca, il moderatore Marco Sammito, l’attore Carlo Cartier e il musicista Enzo Alfano – è pertanto rimandato a data da destinarsi, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.