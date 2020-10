Nuove misure e disposizioni a Modica per emergenza Covid: ecco quali

Attualità

Modica - Inibizione in tutti locali comunali di qualsiasi attività fonte di assembramenti. E’ una delle nuove misure e disposizioni per l’emergenza Covid 19 annunciata dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Atteso l‘evolversi della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni nel territorio, il sindaco, Ignazio Abbate, al fine di rafforzare le misure volte a supportare misure utili a fronteggiare tale situazione, ha disposto, con propria direttiva, l’inibizione in tutti i locali comunali di qualsiasi attività dove possono determinarsi possibili assembramenti dovuti all’organizzazione di ogni tipo di evento.Fa eccezione la sede della biblioteca comunale in cui è possibile effettuare le sedute di laurea con un numero contingentato di massimo otto persone.