Asp Ragusa, corso per istruttori Bls: continua la formazione nonostante il Covid

Ragusa, 23 ottobre 2020 - Si è svolto nel P.O. “Regina Margherita di Comiso, rispettando le misure anti Covid-19, un corso per istruttori BLS Healthcare Provider della AHA-SIMEU - American Heart Association - Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza. Obiettivo del corso quello di continuare e implementare l'offerta formativa del Centro di Formazione AHA-SIMEU dell'ASP di Ragusa. I formatori del corso, dipendenti dell’Asp, hanno acquisito competenze ed esperienze nell'emergenza. Alcuni sono direttori di corsi di base ed avanzati dell'AHA, altri fanno parte della National Faculty dell'AHA.SIMEU.Direttore del corso la dottoressa Patrizia Vitolo responsabile dell'international ITC (Italian Training Center) della SIMEU nonché Presidente della National Faculty AHA-SIMEU. Hanno partecipato al percorso formativo sette tra medici e infermieri, dipendenti dall'ASP di Ragusa, e un infermiere dell'ASP di Enna. I suddetti partecipanti hanno superato brillantemente il corso. Infatti, dopo un periodo di affiancamento, insegneranno ad altri colleghi le tecniche e le manovre di rianimazione polmonare e di defibrillazione con defibrillatore automatizzato esterno (AED).Le manovre di rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione, ogni anno salvano migliaia di vite in arresto cardiaco in Italia sia in ambiente ospedaliero che extraospedaliero. Foto: immagini del corso.