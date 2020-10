465 positivi in provincia di Ragusa: 244 solo a Vittoria e 87 a Ragusa

Attualità

Ragusa- Sono 465 in totale i positivi in provincia di Ragusa. E’ quanto emerge dagli ultimi dati registrati dall’Asp di Ragusa. Il dato è aggiornato a ieri ovvero con i 49 nuovi positivi segnalati dal Bollettino del Ministero della Salute. Tra i dati dei vari Comuni iblei preoccupano quelli di Vittoria e Ragusa. Ad oggi i positivi a Vittoria sono 244 mentre a Ragusa sono 87. Si tratta di numeri aumentati in pochi giorni e che preoccupano non poco. I ricoverati all’Ompa di Ragusa sono 18, 16 nel reparto di Malattie Infettive e due nel reparto di Terapia Intensiva.Altri due sono invece ricoverati, uno all’ospedale Umberto I di Siracusa e uno all’ospedale San Marco di Catania.