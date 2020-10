Alimentazione e dieta: ecco gli alimenti dimagranti con indice glicemico basso o quasi zero

Salute e benessere

Dimagrire velocemente in poche settimane è semplice, basta seguire un’alimentazione ed una dieta che prediliga gli alimenti dimagranti ovvero con un basso indice glicemico o quasi a zero. Ma vediamo quali sono gli alimenti da preferire per dimagrire in poche settimane. Quali sono gli alimenti con un indice glicemico quasi pari a zero. Tra questi, la lattuga ha una serie di vantaggi: consumata cruda, molto ricca di fibre, abbassa l'indice glicemico di un intero pasto. Lo stesso vale per le zuppe "fatte in casa". Anche i legumi (come lenticchie e ceci) sono nel menu quando si desidera una dieta sana e leggera. Il loro indice glicemico è molto basso e sono naturalmente privi di grassi.Lo stesso vale per la frutta - con poche eccezioni (per esempio, litchi e anguria) - che abbassa l'indice glicemico complessivo di un pasto grazie all'alto contenuto di fibre. Inoltre, la soia e i prodotti da essa derivati, dal latte al tofu, hanno un IG molto basso, ma sono anche ricchi di proteine vegetali e contengono buoni acidi grassi. Infine si possono inserire nell’alimentazione e nella dieta anche la pasta e il riso integrali. È sempre meglio limitare la pasta fresca che ha un Indice glicemico piuttosto alto (75) a favore di spaghetti, tagliatelle o pasta integrale (IG = 50). Per quanto riguarda la preparazione, privilegiate la cottura al dente e dimenticate panna, burro, formaggio grattugiato. Il riso ha un indice glicemico molto variabile a seconda della sua provenienza.Il riso bianco classico (IG = 70-90) dovrebbe essere evitato a favore del basmati, del riso integrale (IG = 50) e del riso selvatico (IG = 35).